Ortadoğu'daki tüm sorunlar ABD ve İsrail rejiminden kaynaklanıyor

Webinar yolu ile düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kasım, 'ABD, petrol dahil bölge ülkelerinin milli servetleri ve imkanlarını yağmalamaktadır' diye belirtti.

ABD ve İsrail rejiminin bölgedeki diğer tehditlerine değinen Kasım, 'Söz konusu tehditlere ek olarak ABD, kültürel boyutta bölgenin gençlerini ulusal çıkarlarımıza ters düşen hedeflere doğru çekmeye çalışıyor' ifadesini kullandı.

Direniş şehitleri ve Donald Trump'ın emriyle Bağdat havaalanı yakınlarında suikastte şehit düşen şehit Kasım Süleymani'yi anan Kasım, 'Şehit Süleymani gerçekten Amerika'ya bölgede diz çöktürdü. Şehit Süleymani, İslam dünyasında çok büyük bir model olarak ortaya çıktı ve Direniş alanında yeni bir aşamanın temellerini atabileceği planlar sundu. General Süleymani, Direniş komutanlarıyla doğrudan temas halindeyken ülkelerin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi' diye ekledi.

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