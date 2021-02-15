15 Şub 2021 13:14
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News Code: 84230316
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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı:

Ortadoğu'daki tüm sorunlar ABD ve İsrail rejiminden kaynaklanıyor

Ortadoğu'daki tüm sorunlar ABD ve İsrail rejiminden kaynaklanıyor

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, 'Bölgemizdeki bütün sorunlar, ABD ve İsrail rejiminin müdahalelerinden ve yolsuz ve diktatör liderlerin bunu desteklemerinden kaynaklanmaktadır' dedi.

Webinar yolu ile düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kasım, 'ABD, petrol dahil bölge ülkelerinin milli servetleri ve imkanlarını yağmalamaktadır' diye belirtti.

ABD ve İsrail rejiminin bölgedeki diğer tehditlerine değinen Kasım, 'Söz konusu tehditlere ek olarak ABD, kültürel boyutta bölgenin gençlerini ulusal çıkarlarımıza ters düşen hedeflere doğru çekmeye çalışıyor' ifadesini kullandı.

Direniş şehitleri ve Donald Trump'ın emriyle Bağdat havaalanı yakınlarında suikastte şehit düşen şehit Kasım Süleymani'yi anan Kasım, 'Şehit Süleymani gerçekten Amerika'ya bölgede diz çöktürdü. Şehit Süleymani, İslam dünyasında çok büyük bir model olarak ortaya çıktı ve Direniş alanında yeni bir aşamanın temellerini atabileceği planlar sundu. General Süleymani, Direniş komutanlarıyla doğrudan temas halindeyken ülkelerin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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