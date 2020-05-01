Musevi: Hizbullah, Lübnan hükümeti ve Meclisinin resmi ve meşru parçasıdır

Almanya hükümetini Lübnan Hizbullah örgütü aleyhindeki ‘’Terörist araçlarla silahlı mücadeleyi yayma’’ ithamını şiddetle mahkum eden Musevi, ‘’Görünen o ki bazı Avrupa ülkeleri tutumlarını Batı Asya Bölgesinin gerçeklerini göz ardı ederek ve sadece Siyonist rejim ve başı dönmüş ABD rejiminin hedefleri doğrultusunda tanzim etmektedirler. ‘’ ddi.

Almanya hükümetinin kararının o ülkenin Lübnan devleti ve millerine tam bir saygısızlıkta alındığını ifade eden Musevi, Hizbullah’ın Lübnan hükümeti ve meclisinin resmi ve meşru bir bölümü olduğunu ve etkili bir siyasi parti olarak her zaman o ülke siyasetinin istikrarı yönünde çaba sarf ettiğini ve Lübnan ile bölgede geniş halk desteği olduğunu söyledi.

Musevi, ‘’Alman hükümetinin kararı ayrıca, bölgede IŞİD ile mücadelede kilit role sahip güçler aleyhine ve tam bir tedbirsizlikle alınmıştır ve budan olayı Almanya kararının negatif sonuçları ile ilgili hesap vermesi gerekir. ‘’ dedi.

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2012