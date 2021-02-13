BAE Para Atletizm Şampiyonası'nda İran'dan Olad ve Muradi birer altın madalya kazandı

İran Görme Engelliler ve Yarı Görme Engelliler Federasyonu'na göre, BAE'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü günü İranlı sporcular için altın dolu bir gün oldu.

Bu müsabakalarda uzun atlama 13. sınıfında Mehdi Muradi 6.57'lik rekorla birinci olarak altın madalya kazandı. Kazakistan temsilcisi 6.44 ile ikinci, Tayvan temsilcisi ise 5.88 ile üçüncü oldu.

Disk atmada İran'ın Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki umutlarından biri olan Mehdi Olad, İran'ın ikinci altın madalyasını kazanmayı başardı. Olad, B11 Sınıfı'nda 39.6'lık rekorla altın madalya kazanırken, Rus temsilcisi 35.60'lık rekorla ikinci, Azerbaycanlı sporcu 2.7'lik rekorla üçüncü oldu.

Hacer Seferzade de yarın 400 metrede yarışacak. Üçüncü günün sonunda ülkemiz temsilcileri 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etmiş durumda.

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