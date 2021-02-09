Ruhani: Kimse İran’dan taahhütlerle ilgili ilk adımı atmayı beklemesin

İslam İnkılabı Devriminin 42. Yıldönümü dolayısıyla Tahran'daki büyükelçilerle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, devrimin yıl dönümünün çok önemli ve tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Devrimden sonra bize biri Saddam diğeri Trump tarafından olmak üzere iki savaş dayatıldı ve biz her ikisinden de galip çıktık." dedi.

Ruhani nükleer anlaşama ve taahhütleri geri dönüş ile ilgili, "Anlaşmadan ayrılan taraf biz olmadık ki ilk adımı atalım. Bunda hiçbir tereddüt yok. Anlaşmadan ayrılan ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak halkımıza her türlü zulmü reva görenler, nükleer anlaşmaya da ilk dönen taraf olmalıdır."

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) yayımladığı 15 rapora göre, İran'ın yükümlülüklerine bağlı kaldığının teyit edildiğini vurgulayan Ruhani, "Bugün kimse İran'dan bir şey bekleyemez. İran, tüm taahhütlerine bağlı kalmıştır. Tekrar ilan ediyoruz: P5+1 ülkeleri nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini uygularsa biz de bir saat sonra taahhütlerimize uyarız. 6 ülkenin taahhütlerine bağlı kaldığı açık bir şekilde açıklığa kavuşursa biz de bağlı kalırız. ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine döndüğü gün biz de bu noktadaki taahhütlerimize uymaya hazırız." Dedi.

İran'ın komşular, Irak ve Fars Körfezi'ndeki ülkelerle diyalog geliştirmeye ve sorunları çözmeye hazır olduğunu belirten Ruhani, "İran net bir şekilde, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini duyuruyor." ifadelerini kullandı.

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2012