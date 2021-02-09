Yargı Erki Başkanı: İran, uyuşturucuyla mücadelede dünyada ön safta yer alıyor

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen Reisi, 'İran uyuşturucu kaçakçılığının kurbanıdır ve bu yolda çok sayıda şehit vermiş ve çok bedeller ödemiştir' dedi.

İran'ın halihazırda dünyada uyuşturucuyla mücadelede öne çıkan ülke olduğun dikkati çeken Reisi, 'Narkotik maddeler ile büyük kaçakçıların kökenleri Batı'dadır ve geleneksel narkotiklerin endüstriyel ticarete dönüştürülmesinin sebebi Batı'dakilerdir, Afganistan veya Pakistan değil' diye konuştu.

İran'ın uyuşturucuyla mücadeledeki ciddiyeti nedeniyle defalarca teşvik edildiğini ve İslam Devrimi'nin zaferinden bu yana bu alanda ciddi olduklarının altını çizen Reisi, Irak Yargısı'nın narkotikle mücadeledeki kararlılığına ve ciddiyetine övgüde bulunarak, 'Narkotikle mücadele, kolluk ve yargı alanlarında ciddiyet gerektirir, ancak uyuşturucu kaçakçılığı yapanlarla bağımlı olanlar arasında farklılık görülmelidir' değerlendirmesini yaptı.

Irak'ta yasadışı giriş ve kişisel kullanım için uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan gözaltına alınan az sayıda kişinin affedilerek İran'a iade edilmesini öneren Reisi, 'Tutukluları İran'a nakledebilirsek Irak yargısının işi azalacak ve bu tutukluların ailelerinin endişeleri de giderilmiş olacaktır' diye konuştu.

İki ülke arasındaki vize muafiyetini olumlu bir adım olarak nitelendiren Reisi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Irak'a vizeyi kaldırmak için yaptığı ziyarette de aynı şeyin yapılabileceğini vurguladı.

Reisi ayrıca Irak Yargısı yetkililerine Trump ve Pompeo gibi Şehit General Süleymani ve Şehit Ebumehdi Mühendis'e yönelik suikastte rolleri olduğu için tutuklama kararı çıkarmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran Yargı Erki Başkanı Hüccetü'l-İslam İbrahim Reisi'nin Irak'ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyreti iki ülke arasındaki dli işbirliğinin güçlendirilmesi adına güzel bir fırsat olmasını diledi.

İran ve Irak arasında birçok adli meselenin olduğuna değinen Zeydan, Irak'taki İranlı tutukluların sayısının azalması için bir sıra önlem aldıklarını ve iki ülke arasındaki adli meselelerin kötü yorumlanmaması için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Şehit Süleymani ve Şehit Mühendis'in şahdeti ile ilgili fail ve azmettiricileri tutuklama kararına ilişkin gerekli süreçlerin devam ettiğine dikkati çeken Zeydan, 'Bu cinayet sadece tek kişi tarafından işlenmedi. Irak ve diğer Arap ülkeleri ile diğer ülkelerde bu cinayete karışan çok sayıda kişi olmuştur. Gerekli bilgilerin tamamı İranlı kardeşlerimize sunulmuş ve sonuca ulaşıncaya kadar çalışmalarımız sürecektir' diye ekledi.

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