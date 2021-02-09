Hüccetü'l-İslam Reisi'den Irak'a şehit komutanların suikast dosyasına ilişkin eylemlerine övgü

İran ve Irak arasında hukuki işbirliği konusunda üç mutabakat zapının imzalanması ve istişareler sonrasında Iraklı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Konuşan Reisi, 'Irak yargısının terörle mücadele komutanları General Süleymani ve Ebumehdi Mühendis'e yönelik düzenlenen suikast dosyası ile ilgili karar ve eylemleri takdire şayandır' dedi.

Bu davaya ilişkin iki ülke arasındaki istihbarat ve adli işbirliğinin sonuca ulaşmasını ve bunun tüm suçlular için bir ders olmasını umduklarını dile getiren Reisi, 'Bu işbirliğinin bu dosyadaki fail ve azmettiricileri cezalandırırken, milletlere zulmetmek isteyenler için caydırıcı olmasını da umuyoruz' değerlendirmesini yaptı.

Reisi, iki dost ve komşu ülke İran ve Irak arasındaki adli işbirliğinin gelişmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan da bu basın toplantısında yaptığı açıklamada, istişarelerin başarılı olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti ile adli işbirliği konusunda üç mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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