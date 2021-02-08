8 Şub 2021 21:44
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İran Yargı Erki Başkanı

Irak Yargı Erki Yetkilileri ile hukuki müzakerelerin iyileşmesi için müzakere edeceğiz

Irak Yargı Erki Yetkilileri ile hukuki müzakerelerin iyileşmesi için müzakere edeceğiz

Tahran, IRNA- İran Yargı Erki Başkanı Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reyisi, Irak ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ziyarette iki ülke yetkilileri hukuki ve adli ilişkilerin iyileşmesi için müzakerelerde bulunacağını söyledi.

Reyisi ziyaretin Irak Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ın daveti ile gerçekleşeceğini belirterek, ziyarette Zeydan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer yetkililerle de görüşeceğini söyledi.

İran ve Irak arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarında ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Reyisi, iki ülke ilişkilerinin her gün artmakta olduğunu ve bu ilişkilerden önemli kısmının hukuki ve adli ilişkiler olduğunu söyledi.

Ziyarette hukuki ve adli ilişkilerin daha iyileşmesi için müzakerelerde bulunacağını ifade eden Reyisi, ziyaret esnasında bazı protokoller imzalanacağını söyledi.

Ziyarette Şehit Süleymani dosyasının son durumunu inceleneceğini ifade eden Reyisi, Irak yargı erkinin bu konunun takipçisi olduğunu ve Trump için celp kararı aldığını ve bunun aydınlatılmasını temenni ettiğini söyledi.

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2012

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