Türkiye ile doğalgaz ihracat sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler başladı

Keşm Serbest Bölgesi'nde İran Plast sergisiyle aynı zamanda düzenlenen Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Alanında Yatırım Fırsatları tanıtım toplantısında konuşan Zamaniniya, İran'ın IEF çalışmalarına göre dünyanın en büyük sekizinci doğalgaz üreticisi unvanının 2040'a kadar sürdüreceğine işaret ederek, 'İran, 2040 yılına kadar dünyanın en büyük doğalgaz rezervi sahibi olmaya devam edecek ve doğalgaz üretim artışında dünyadaki ülkeler sıralamasında beşinci olacaktır' dedi.

2040 yılına kadar dünya doğalgaz ihracatında en yüksek büyümenin 6 ülkenin elinde olacağını açıklayan Zamaniniya, 'Bunlar Katar, Rusya, ABD, Avustralya, Kanada ve Cezayir'den oluşmaktadır. İran'da yurtiçi gaz tüketiminin artması pratikte ihracat için doğalgaz bırakmıyor ve bu enerji taşıyıcısının enerji tüketim kültüründe değişiklik yapılması gerekiyor' diye belirtti.

Keşm'in başta petrokimya ürünleri olmak üzere çeşitli enerji taşıyıcılarının üretim ve ihracat merkezlerinden biri olmak için gerekli kapasite ve potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Zamaniniya, 'Bunun gerçekleşmesi için yerli ve yabancı yatırımcılara devlet güvencesi verilmelidir' diye konuştu.

Keşm Serbest Bölgesi'nde düzenlenen Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Alanında Yatırım Fırsatları Konferansı yarına kadar decam edecek.

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