Güney Pars Ortak Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimi rekor kırdı

İRNA ekonomi muhabiri ile yaptığı röportajda değerlendirmelerde bulunan Meşkinfam, soğuk havanın kalıcı olması nedeniyle ülkenin ihtiyaç duyduğu doğalgazı tedarik etmek için Güney Pars sahasından gaz üretiminin arttığını belirterek, 'Şimdi bu sahadan günlük 690 milyon metreküp doğalgaz üretmekteyiz. Bu rakam, Güney Pars'tan doğalgaz üretim planından günlük 15 milyon metreküp daha fazladır' diye konuştu.

Güney Pars'tan üretimi günlük 700 milyon metreküpe çıkarmak istediklerine değinen Meşkinfam, 'Tabi ihtiyaç duyulmayıncaya kadar üretimi artırmayacağız' diye ekledi.

Son haftalarda soğuk hava nedeniyle yurt içi ve ticari sektörlerde doğalgaz tüketimi arttı. Petrol Bakanlığı'nın önceliğinin iç sektöre kış aylarında doğalgaz tedarik etmek olduğu defalarca ifade edilmekle birlikte, önümüzdeki yıllarda bu tüketim eğiliminin devam etmesi İran'ın doğalgaz ithalatçılarının karşılanması için ithalat yapmaya sevk edecektir.

İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nden yayınlanan veriler, İranlıların bu yılın Ocak ayının ilk 10 gününde yurt içi ve ticari sektörlerde toplam 6 milyar metreküpten fazla gaz tükettiğini, geçen yılın aynı dönemine göre bunun 5 milyar metreküpten daha fazla arttığını göstermektedir.

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