Enerji Bakanı: Santral kapasitesi Devrim'den bu yana 12 kat arttı

Elektrik sektörünün 42 yıl önce ülkede 7 bin MW kurulu güç olduğuna dikkati çeken Erdekaniyan, 'Nüfusumuz 2.3 kat artmasına karşın kurulu kapasite miktarımız 85 bin MW'a çıkarak 12 kat artmıştır' diye belirtti.

Kışın soğuktan kaynaklanan sorunların olduğunu ve santrallerin yakıt tüketiminin yaklaşık %80'inin doğalgazla sağlandığını dile getiren Erdekaniyan, 'Bu, ülke performansında açık bir husustur. Bugün dünyada, ABD, Rusya ve Japonya'dan sonra, en temiz yakıtlardan biri olan, ancak yerli olduğu için santraller için en büyük yakıt payının gaz olduğu dördüncü ülke İran'dır' ifadesini kullandı.

Devrimden önce, ülke genelinde atık su arıtma tesisi sayısının dört olduğuna değinen Erdekaniyan, 'O dönem ülke nüfusu, mevcut nüfusun %40'tı ve zenginlik, kaynaklar vb. bakımından şimdiki orandan da daha fazla değildi' diye açıkladı.

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