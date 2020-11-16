İran santral teçhizatlarında dışa bağımsızlıkta emin adımlarla ilerlemektedir

Bu aletin yapımının dünyada sadece birkaç ülke tekelinde olduğunu ve alımı için büyük meblağlar ödendiğini ifade eden Nemazi, ilke kez İranlı uzmanlar tarafında yapıldığını ve başarılı şekilde kullanıldığını ifade etti.

Santrallerde yakıt ve oksijen oranının santrallerin verimli çalışmasında hayati öneme haiz olduğunu ifade eden Nemazi, bu aletin gereken oksijen miktarını belirterek bunu kontrol sistemine bildirdiğini ve buna göre hava miktarının değiştiğini söyledi.

Nemazi, bu sistemin yapımı ile birlikte yılda büyük miktarda döviz tasarrufu sağladığını belirtti.

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2012