12 Oca 2021 11:26
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News Code: 84182735
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İran üretimi ağır su dünyanın 8 ülkesine ihraç edilmektedir

İran üretimi ağır su dünyanın 8 ülkesine ihraç edilmektedir

Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 'Şu anda ülkede gerekli miktarda ağır su üretiliyor ve hatta İran'ın ağır suyu dünyada yaklaşık 8 ülkeye ihraç ediliyor' dedi.

Ofogh TV'nin Jahan Ara TV programında konuşan Kemalvendi, 'Şimdiye kadar ağır su üretimini durdurmadık ve hatta yapımında iyi bir ilerleme kaydettik' diye belirtti.

"İran'ın nükleer endüstrisinin gelişiminin durdurulamaz olduğunu dile getiren Kemalvendi, 'Şimdiye kadar nükleer endüstriyi korumak için yapılan müzakerelerle, birçok kararı kaldırdık ve ülkenin nükleer endüstrisinin zarar görmesine izin vermemeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Kemalvendi, 'Nükleer endüstride bir nükleer santral sahibi olmalıyız, nükleer santrallerimiz için gerekli yakıtı üretmeliyiz ve ülkenin ihtiyaç duyduğu radyo ilacını kendimiz üretmeliyiz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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