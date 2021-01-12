İran üretimi ağır su dünyanın 8 ülkesine ihraç edilmektedir

Ofogh TV'nin Jahan Ara TV programında konuşan Kemalvendi, 'Şimdiye kadar ağır su üretimini durdurmadık ve hatta yapımında iyi bir ilerleme kaydettik' diye belirtti.

"İran'ın nükleer endüstrisinin gelişiminin durdurulamaz olduğunu dile getiren Kemalvendi, 'Şimdiye kadar nükleer endüstriyi korumak için yapılan müzakerelerle, birçok kararı kaldırdık ve ülkenin nükleer endüstrisinin zarar görmesine izin vermemeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Kemalvendi, 'Nükleer endüstride bir nükleer santral sahibi olmalıyız, nükleer santrallerimiz için gerekli yakıtı üretmeliyiz ve ülkenin ihtiyaç duyduğu radyo ilacını kendimiz üretmeliyiz' diye ekledi.

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