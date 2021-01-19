Gana Sağlık Bakanı, İran Kızılayı'nın sunduğu kapsamlı hizmetleri takdir etti

Gana'ya yaptığı ziyarette Gana Sağlık Bakanı ile bir araya gelen Himmeti, 'Bu ülkede İran Kızılayı Derneği'nin insani hizmet vermesi 30 yılı aşkın süredir devam ediyor ve bu hizmetler insani ihtiyaçlarla uyumludur' dedi.

Gana Devlet Başkanı'nın tekrar seçilmesini kutlayan Himmeti, 'İran Kızılayı kurtarma ve afete müdahale, sağlık, tedavi ve rehabilitasyon, halk eğitimi, gençler, gönüllüler ve ilaç ve tıbbi ekipman üretimi gibi alanlarda insani bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor' diye belirtti.

Gana Sağlık Bakanı Kuaku Acimang Manu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, bu ülke Cumhurbaşkanı ve halkının Kızılay'ın hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu belirterek, 'İran Kızılay Cemiyeti ile eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda ve özellikle doktorların ve hemşirelerin eğitimi konusunda işbirliği yapmak istiyoruz' ifadesini kullandı.

Kızılay Kliniğinin özel bir hastaneye dönüştürülmesi çağrısında bulunan Manu, 'Gerekli düzenlemeler yapılarak ve Kızılay Cemiyeti'ne gerekli tesisler sağlanarak Gana'daki poliklinik merkezi yakın gelecekte özel bir hastaneye dönüştürülebilir' değerlendirmesinde bulundu.

İran Kızılayı'nın bu ülkede sunduğu kapsamlı hizmetleri takdirle karşılayan Manu, 'Uzak geçmişten beri İran Kızılay Cemiyeti'nin hizmetlerinden özellikle korona salgını sırasında ve muhtaç kişilerden faydalandık. Ülkemiz İran'ın sunduğu sağlık hizmetlerini her zaman kullanabilir' diye ekledi.

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