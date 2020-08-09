İran'dan Lübnan'a 60 tonluk insani yardım malzemesi gönderilecek

Türkmenistan sınırındaki Rezevi Horasan ilinin merkezi Meşhed'in 127 kilometre batısında yer alan tarihi Nişabur kentinde konuşan Himmeti, İranlı arama kurtarma ekiplerinin Beyrut'a sevkedildiğine değinerek, 'Lübnan'a gönderdiğimiz kişiler, gönüllü olarak çok değerli deneyimlere sahipler ve en kısa zamanda en çok ve en etkili arama kurtarma hizmetleri sunabilecek güçtedir' dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos akşamı büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan Salı gecesi yaptığı açıklamada, patlamada 157 kişinin öldüğünü, 6 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Lübnan'daki Kızılhaç Genel Müdürü George Kettani yerel basına yaptığı açıklamalarda "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Her yerde yaralılar ve ölüler var" dedi. Kentte kan bağışı çağrısı yapıldı.

Arama kurtarma ekipleri enkazlardaki çalışmalarına devam ediyor ve ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish