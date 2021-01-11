11 Oca 2021 11:45
Journalist ID: 2394
News Code: 84181092
0 Persons

İran, uluslararası yardım operasyonlarına katılma ruhsatı bulunan tek müslüman ülkedir

İran, uluslararası yardım operasyonlarına katılma ruhsatı bulunan tek müslüman ülkedir

Tahran, İRNA- Kızılay Cemiyeti Sağlık Dairesi Başkanı Afşin Alihani, İran'ın acil müdahale birimi (ERU) olarak Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan izin alan dünyadaki tek müslüman ülke olduğunu duyurdu.

Acil tıp ekibinin doğal afetlerden etkilenen alanlardaki operasyonlarda uzmanlaştığını dile getiren Alihani, bu operasyon grubunun ayakta tedavi, uzman, yatakta tedavi edilen hasta ve teşhis hizmetlerinin seviyelerini kapsadığını belirtti.

Doğal afetlerle mücadelenin Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Alihani, bu örgütün etkili ve zamanında yardım operasyonları ile ilgilendiği ifade etti.

Alihani, 2017 yılında İran Kızılay Cemiyeti'nin tıbbi acil durum ekibi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu acil müdahale birimleri ile ulusal nüfusların bir üyesi oldu ve bu üyelik nedeniyle Kızılay Cemiyeti, tüm uluslararası kazalara davet edildi' diye ekledi.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 3 =