İran, uluslararası yardım operasyonlarına katılma ruhsatı bulunan tek müslüman ülkedir

Acil tıp ekibinin doğal afetlerden etkilenen alanlardaki operasyonlarda uzmanlaştığını dile getiren Alihani, bu operasyon grubunun ayakta tedavi, uzman, yatakta tedavi edilen hasta ve teşhis hizmetlerinin seviyelerini kapsadığını belirtti.

Doğal afetlerle mücadelenin Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Alihani, bu örgütün etkili ve zamanında yardım operasyonları ile ilgilendiği ifade etti.

Alihani, 2017 yılında İran Kızılay Cemiyeti'nin tıbbi acil durum ekibi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu acil müdahale birimleri ile ulusal nüfusların bir üyesi oldu ve bu üyelik nedeniyle Kızılay Cemiyeti, tüm uluslararası kazalara davet edildi' diye ekledi.