İranlı bayan halterci Türkiye’de Powerlifting karşılaşmalarına katılacaktır

Laristan kenti Spor Müdürü Mohammad Hoseyn Tayyibi, IRNA’ya yaptığı açıklamada 30 yaşında olan Fuladi, İran’da birincilik kazandıktan sonra Türkiye’deki rekabetleri gönderilmeye hak kazandı.

Tayyibi, Fuladi’nin uluslararası vücut geliştirme lisansının yanında birkaç dönem İran powerlifting karşılaşmalarında şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Türkiye Powerlifting rekabetleri 5 gün sonra İstanbul’da başlayacaktır. Rekabetlere İran’dan iki kadın ve 6 erkek sporcu katılmaktadır. Türkiye’deki rekabetlere Türkiye, İran, Rusya, Ukrayna, Gürcistan’in yanında birçok Asya ve Avrupa ülkesinden sporcular katılacaktır.

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