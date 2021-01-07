Güney Kore: İran’ın el konulan tankerin mürettebatına karşı davranışları iyidir

Çuy Yang Sam düzenlediği basın toplantısında tankere el konulmasından sonra Güney Kore’nin Tahran Büyükkelçiliğinde üç diplomatın Bender Abbas Limanına gittiğini ve mürettabatın tamamı ile görüştüğünü ayrıca Büyükelçi Rio Ciong Hiyon’un da müettebatla telefonda görüştüğünü söyledi.

Güney Kore hükümetinin geminin kurtarılması için çok yönlü çaba sarf ettiğini ifade eden sözcü tüm mürettebatın sağlıklı olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Güney Kore Cumhurbaşkanlığından da bir kaynak el konulan takerin mürettebatının sağlıklı olduğunu ve bu konuda çok yönlü çabaya başladıklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Denniz Kuvvetleri Pazartesi 7200 ton kimyasal madde taşıyan bir Güney Kore tankerini deniz kirliliğine sebep olduğu için yargı makamlarının kararı ile Bender Abbas Limanına çekildiğini bildirdi.

Yonnhap ajansı bugün bir grup Güney Koreli diplomatın konunun çözümü için İran’a hareket ettiğini bildirdi.

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