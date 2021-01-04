Hatibzade: Güney Kore gemisine el konulması teknik sebeplerdendir

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre konunun teknik bir konu olduğunu ifade eden Hatibzade, geminin denizi kirlettiği için ve yargı kararı ile konunun incelenmesi için sahile çekildiğini belirtti.

Bu konunun istisna olmadığını ifade eden Hatibzade benzer konuların hem İran kara sularında hem de diğer ülkelerin karasularında olduğunu ve bunun da normal bir işlem olduğunu söyledi.

Hatibzade konu ile ilgili ek bilgilerin paylaşılacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün denizi kirlettiği gerekçesiyle Güney Kore bandıralı bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı ve geminin Bender Abbas Limanı'na çekildiği ifade edilmektedir.

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2012