Rabii: Güney Kore, İran’a ait 7 milyar oları rehin almıştır

Rabii, Güney Kore’nin hatta ambargo dahilinde ilaç ve gıda gibi olmayan ürünlerle bile temelsiz iddialarla satıştan imtina ettiğini söyledi.

İran’ın rehine alan taraf olmadığını rehine alan tarafın Güney Kore olduğunu ifade eden Rabii, İran milletinin tarihi hafızasının yapılanları unutmayacağını söyledi.

Rabii Güney Kore gemisinin denizi kirletmesinden dolayı el konulduğunu bunun yargı kararına ayalı oluğunu belirtti.

AB’nin İran’ın yüzde 20 zenginleştirilmiş Uranyum faaliyetine başlamasında kaygı duymasına neden olmadığını ifade eden Rabii, AB’nin bildiri yayınlayıp, kaygılarını ifade etmelerinin yerine yapmadıkları taahhütlerine bir çare edinmelerini tavsiye etti.

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2012