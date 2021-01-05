5 Oca 2021 21:15
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News Code: 84175374
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Rabii: Güney Kore, İran’a ait 7 milyar oları rehin almıştır

Rabii: Güney Kore, İran’a ait 7 milyar oları rehin almıştır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Güney Kore’ye ait bir geminin el konulması ile ilgili, ‘’ Bunu rehine almak olarak lanse ederlerse rehine alan tarafın, temelsiz bahanelerle İran’ın 7 milyar doları aşkın varlığını rehin alan Güney Kore’dir. ‘’ dedi.

Rabii, Güney Kore’nin hatta ambargo dahilinde ilaç ve gıda gibi olmayan ürünlerle bile temelsiz iddialarla satıştan imtina ettiğini söyledi.

İran’ın rehine alan taraf olmadığını rehine alan tarafın Güney Kore olduğunu ifade eden Rabii, İran milletinin tarihi hafızasının yapılanları unutmayacağını söyledi.

Rabii Güney Kore gemisinin denizi kirletmesinden dolayı el konulduğunu bunun yargı kararına ayalı oluğunu belirtti.

AB’nin İran’ın yüzde 20 zenginleştirilmiş Uranyum faaliyetine başlamasında kaygı duymasına neden olmadığını ifade eden Rabii, AB’nin bildiri yayınlayıp, kaygılarını ifade etmelerinin yerine yapmadıkları taahhütlerine bir çare edinmelerini tavsiye etti.

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