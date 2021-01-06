Güney Kore, İran’a olan borcunu ödemek için bir teşebbüste bulunmamıştır

Güney Kore’nin borcunu ödeme hususunda sözler verdiğini ifade eden Tenhayi, müzakerelerde ambargo kapsamı olmayan ilaç, tıbbi teçhizat ve gıda’nın borç karşılığında İran tarafından alınmasının kararlaştırıldığını fakat Kore tarafının bu hususta hiçbir faaliyette bulunmadığını söyledi.

Güney Kore basını o ülkenin İran’a 9.2 milyar dolar borcu olduğunu bildirerek, iki ülkenin bu paranın bir bölümünü korona aşısı alımında kullanılması için müzakere ettiğini bildirdi.

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2012