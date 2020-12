5. Kiş Şiir Festivali, yabancı şairlerin katılımıyla başladı

Festivalin sekreteri Müsteşar Nizami konu ile ilgili yaptığı açıklamada, festivale şiir alım duyuru tarihi olan Temmuz'dan bugüne 670'den fazla eser gönderildiğini ifade ederek, 'Sunulan eserler arasından 300 eser son değerlendirme aşamasına geldi. Uluslararası sanatçılar eserlerini festivale Farsça, İngilizce, Arapça, Türkçe ve Urduca olarak sundular' dedi.

İlk etapta şiirlerin klasik, yeni şiir ve edebi düzyazı, şarkı, hiciv kategorileri olmak üzere 4 kategoride sınıflandırıldığını dile getiren Nizami, jüri üyeleri puanlandıktan sonra her bölümün sonunda ilk on eserin tanıtıldığını ve uzmanlık alanına göre ortalama ve katsayı alındıktan sonra kişilerin seçildipini söyledi.

Son değerlendirmeden sonra, dört yerli ve üç uluslararası bölümün her birinde üç eserin seçildiğini ve böylece on iki kişinin yerli ve üç kişimim uluslararası kateoride ödüle değer görüldüğünü laydeden Nizami, festivalin Politikacılar Kurulu üyelerinin Kiş Serbest Bölge Örgütü Genel Müdürü Gulamhüseyin Muzaffari, Kültür ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Said Purali, Alirıza Kuzve, Abdulcabbar Kakayi, Muhammed Ali Behmeni, Afşin Ala ve Mustafa Muhaddisi Horasani'den oluştuğunu açıkladı.

Babak Amel de 5. Kiş Şiir Festivali'nin yönetici sekreteri ve Rıza Erdelan, festivalin başkanlığını yürütmektedir. Bu festivalin kapanış töreni Ocak ayının ilk günlerden yapılacak.

