İran ve Türkiye arasındaki polis işbirliği düzeyinin geliştirilmesine vurgu

İki ülke arasında olumlu polis etkileşimlerine tanık olduklarını dile getiren General Şirzad, 'İran Polis Teşkilatı ile Türk meslektaşı arasındaki ilişkileri iyi düzeyde ve son yıllarda iki taraf arasında emniyet ilişkilerinin ivme kazandığına tanık olduk. İran İnterpolu güç, akıllılık ve profesyonelliğiyle, uluslararası sanıklarla kararlı bir şekilde mücadele için kendisine verilen görevleri yerine getirmeye ve diplomatik polis ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor' dedi.

Bugün çeşitli tehditler ve sorunlarla karşı karşıya olduklarını ve sorunların ve zorlukların üstesinden gelmenin yollarından birinin ortak işbirliğini güçlendirmek olduğunun altını çizen General Şirzad, 'İran, Türkiye ile polis ve kolluk meseleleri hakkında ortak işbirlikleri yapmaktadır' ifadesini kullandı.

General Şirzad, İran ve Türkiye arasındaki ortak faaliyetlerin odağının organize suçlar, kaçakçılık, uyuşturucu, terör örgütleri, ve insan kaçakçılığıyla mücadele oluşturduğunu ve iki ülkenin bu alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini sözleine ekledi.

Türkiye İnterpolu, İran'la emniyet işbirliğinin artırmayı hedefliyor

Türkiye İnterpol Başkanı Lütfi Çiçek de iki ülke arasındaki ortak sınıra değinerek, 'Türk polisi de uluslararası sanıklarla mücadele etmek istiyor ve bu konuda İslam Cumhuriyeti polisi ile işbirliği yapmaya hazırız' dedi.

Uluslararası sanıklarla kararlı bir şekilde ilgilenmek amacıyla ortak zeminin tanınması gerektiğine işaret eden Çiçek, 'Organize suçlarla mücadelede işbirliğini güçlendirmek, her iki ülkeden de uluslararası aranan sanıkların iadesi için iyi bir platform olabilir' diye belirtti.

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