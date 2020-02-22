İran uyuşturucu maddelerin Avrupa'ya transferinin önünde büyük bir engeldir

İtalya'nın başkenti Roma'da 57 ülke uyuşturucu ile mücadeşe polis başkanlarının düzenlediği toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan General Zahidiyan, İran'ın uyuşturucu ile mücadeleye odaklandığını ve bu yolda 3800 personelini kurban verdiğini, 12500 kişinin ise gazi olduğunu söyledi.

Afganistan'ın ABD tarafından işgalinden sonra bu ülkede uyuşturucu üretiminin 35 kat arttığına dikkati çeken General Zahidiyan, bunun sonucu güvenlik sorunu oluşturan terör örgütlerinin mali kaynaklarında artış yaşandığını, ancak İran'ın uyuşturucunun Avrupa'ya transferinin önlenmesinde büyük bir güç ve aktör olduğunu açıkladı.

ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'ın bu konuda güçlü durmaya devam ettiğinin altını çizen Genral Zahidiyan, 'Son bir yılda Avrupa'da facia oluşturabilecek kapasitede olan 814 ton metamfetamin madde ele geçirdik. İran'ın bu alandaki kazanımları, Batlı yetkililerin de takdirini toplamıştır' diye ekledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.