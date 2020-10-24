İran ve Türkiye uyuşturucu ile mücadele polisinden ikili iş birliğini güçlendirmeye vurgu

İran Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen İran-Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Polis Teşkilatı Başkanları İkili Toplantısı'nda konuşan İran Polis Teşkilatı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı General Mecid Kerimi, 'Karşılıklı iş birliği ile uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda uygun ve gerekli işlemleri yapmayı umuyoruz. Maalesef koronalı koşullarda Afganistan'dan İran'a metamfetamin maddesinin sokulması artmış ve bu yılın ilk altı ayında 10 tonun üzerinde metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir' dedi.

Afganistan'da afyon sakızı, morfin, eroin ve esrarın yanı sıra metamfetamin ekiminin de 2 yıldır artış gösterdiğine işaret eden Generl Kerimi, Afganistanlı ilgili yetkililerle bu konuda görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bunun Afgan polisinin bu ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü sağlayamamasından kaynaklandığını ifade etti.

İran'ın Afganistan ile Pakistan sınırlarında bu yıl, geçen yıla kıyasla ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüzde 34 arttığını kaydeden General Kerini, İran ile Türkiye arasında içişleri bakanlıkları düzeyinde geçtiğimiz yıllarda imzalanan anlaşmalar uyarınca bu alanda bilgi paylaşımı ve iş birliğini artırmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Polisi Başkanı İbrahim Hakkı Saitoğlu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın uyuşturucu transit ve kaçakçılığı ile mücadelede bölgede başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Koronal durumda kara ve hava sınırlarının kapalı olmasından dolayı ülkemize daha çok deniz üzerinden uyuşturucu madde sokulmaktadır. Ancak İran polisinin uygun eylemleri sayesinde bu yıl İran'dan Türkiye'ye sokulan uyuşturucu miktarı düşmüştür' dedi.

İran Uyuşturucu ile Mücadele Polisi'nin bölge düzeyinde önemli rol ve konuma sahip olduğunun altını çizen Saitoğlu, 'İran polisi ile bu alanda ikili iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor ve yakında iki ülke polis teşkilatı başkanlarının bir araya gelmesini umuyoruz' diye ekledi.

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