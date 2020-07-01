İran-Türkiye sınır ilişkileri dostanedir

Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend ile bir araya gelen General Guderzi, İran-Türkiye sınırlarındaki son durum ve iki ülke yetkilileri arasında yapılan telefon görüşmelerine işaret ederek, 'Diplomatik ilişkiler, sınırların güvenliğinin sağlanması üzerinde etkili bir etkendir. Sınır kazanım ve iş birliğinin sınırda yaşayan halk ve iki ülke halkları tarafından memnuniyetle karşılanmasını umarım' dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend de bu görüşmede yaptığı açıklamada, General Guderzi'nin yeni Sınır Muhafızları Komutanı olarak atanmasından dolayı kendisini tebrik ederek, Sınır Muhafızları Kuvvetleri'nin Türkiye ile olumlu ve yapıcı ilişkilerin kurulmasındaki rolüne değinerek, 'Sınır Muhafızları Kuvvetleri, İran-Türkiye temas noktasıdır. Sınır muhafız güçleri, yapıcı sınır görevlerini yerine getirdikleri için takdir edilmeliler' diye belirtti.

İran Sınır Muhafızları Kuvvetleri ile Türkiye Jandarma Kuvvetleri arasındaki sınır iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen İranlı Büyükelç, İran'ın Ankara Büyükelçisi olarak sınır iş birliğinini artırılması adına her türlü iş birliği yapmaya hazırız' diye ekledi.