Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin korona aşısının teminini engelleyerek kötülük yapmasını eleştirdi

Ulusal Korona Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, 'Sadece aşı, ilaç ve gıdada değil, yurt dışından satın almak istediğimiz her şeyde ABD'nin kötülüğünü ve ahlaksızlığını görüyoruz. Onlar (Amerikalılar) Dünya Sağlık Örgütü'nü korkutarak aşının hazırlanması, satın alınması ve nasıl transfer edileceği yolunda engel çıkarttılar' dedi.

Amerikalılara seslenen Ruhani, 'Nasıl size güvenilebiliriz? Hırsızlıkla ünlü olan sizsiniz. Bizden bir para bulup alıkoymak için dört gözle bekliyorsunuz. Nasıl size güvenilir?' ifadesini kullandı.

Yabancı medyanın İran hükümetinin halkı koronavirüse karşı aşılamayı geciktirerek İran'a yönelik olumsuz algı operasyonuna ve propagandasına değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Tüm propagandalar yanlıştır. İran yerli bir aşı yapmak istiyor ve bunu vurguluyor ama biz aynı zamanda aşıyı almaya çalışıyoruz' diye ekledi.

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