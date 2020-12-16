Cumhurbaşkanı Ruhani: Bugün İran her zamankinden daha güçlü

Şubat ayından bugüne kadar emek ve fedakarlıklarıı gözler önüne seren tüm hemşireler, doktorlar ve bütün sağlık personelinin çabalarını takdir ettiklerini kaydeden Ruhani, 'Halkımız, övmek ve takdir etmenin yanı sıra pratikte sağlık personeline çok açık ve net bir yanıt verdiler' ifadesini kullandı.

Tüm çabalarının bu hastalık için bir aşı üretmek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Hiçbir aşı henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmamıştır ve aşılar kısmidir. Halkın önümüzdeki aylarda veya uzatılırsa yeni yılın ilk aylarında ülke için daha iyi koşulları görebilmesi için aşı satın almak istiyoruz' diye konuştu.

Ekonomik hareketi gururlandırıcı olarak nitelendiren Ruhani, 'Halkımız düşmanlara karşı koydu ve üretim sıçraması sloganını gerçekleştirdi. İran bir söz verirse sözüne sadık kalır. Konuştuğumuz günlerde 5+1 grubu karşımızdaydı ama bugün ABD yalnızdır. Bugün, bir iki küçük bağımlı paralı asker ülkesi hariç tüm dünya, ABD'yi kınıyor ve bu ülkeye Nükleer Anlaşma'ya geri dönmesini tavsiye ediyor' diye ekledi .