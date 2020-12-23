Yaptırımların başarısızlığı, Siyonizm, gericiler ve Amerikan aşırıcıların yenilgisi demektir

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Yaptırımları etkisizleştirdiğimiz gün, Siyonizmi, gericiliği ve aşırılık yanlılarını yendik demektir. Bu ambargo, Siyonistlerin, gericilerin ve Amerika'daki aşırılık yanlılarının ürünüydü. Siyonistleri perişan ettiğimiz her gün daha da mutlu oluyoruz' dedi.

Tarihte insanlara savaş ayatan iki çılgın yaratık olduğunu dile getiren Ruhani, 'Bunlardan biri Saddam, diğeri Trump'tı. Saddam askeri savaş, Trump ise bize karşı ekonomik savaş dayattı. Askeri savaşta el ele verdik, birleştik. Saddam'ı yendik ve o delinin asıldığı günü gördük. Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak' ifadesini kullandı.

İran'a karşı uluslararası forumlarda ABD'nin yenilgisine işaret eden Ruhani, 'Onlar İzole oldular. Ne zaman Birleşmiş Milletlere ve uluslararası forumlara gelseler, geleneksel dostları onlara eşlik etmiyordu ve Avrupa da onların sözlerini kabul etmedi. Yaptırımların insanlarımızı rahatsız etmesine rağmen hedeflerine ulaşmasına izin vermedik ve yaptırımların etkilerini azaltmaya çalışmalıyız' diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, Allah'ın büyük peygamberi Hz. İsa'nın doğum gününü dünyadaki tüm Hıristiyanlara tebrik etti.

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