Uşak Film Festivali'ne katılan filmler çevrim içi olarak Tahran'da izlenebilir

7. Uşak Uluslararası Kısa Film Festivali, korona salgınının yol açtığı sorunlar nedeniyle 12-20 Aralık tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Tahran'da çevrimiçi olarak düzenleniyor.

İran'da Türkiye'nin uluslararası ve ulusal bölümlerinden seçilen kısa filmlerden oluşan bir seçki, platformda 16 kısa film olarak kısa film tutkunlarının erişimine çevrim içi olarak sunuldu.

Bu kısa filmler Türkiye, Avusturya, Norveç, İngiltere, Almanya ve Fransa'da çekilmiştir.

Bu yıl İran'dan 7 kısa film, Vahid Hüseyni'nin seçtiği "Farklı Sesler" adı ile bu festivalde sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterime girecek filmler Behmenn ve Behram Erk’in yönettiği Hayvan, Sogol Rezvani’nin yönettiği Reverans, Emir Rıza Celaliyan’ın yönettiği Kurtlar, Ferima Halili’in yönettiği Beyaz Ağaç, Hadi Emini’nin yönettiği Kafe Ka, Hamit Eslani’nin yönettiği S, Mohammed Reza Meygani’nin yönettiği Klenz isimli filimlerdir.

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