İran spor deneyimlerini Umman'a aktarmaya hazır

Asya Olimpiyat Konseyi'nin 39. Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantısına katılmak için Umman'ın başkenti Muskat'a giden Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Salihi Emiri, Umman Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Zi Yezn ile bir araya geldi.

Umman Spor ve Gençlik İşleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın Muskat Büyükelçisi Ali Necefi'nin de hazır bulunduğu bu toplantıda Ummanlı yetkili Zi Yezn, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin, ortak bir tarih ve kültüre sahip olduğunu belirterek, İran'ın birçok sporda ilerlediğini ve iki ülke arasındaki spor ilişkilerinin gelişmesini istemekle birlikte birbirlerinin deneyimlerini ve yeteneklerini kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Zi Yezn, merhum padişah Sultan Kabus'un politikaları doğrultusunda iki ülke arasındaki işbirliğine spor alanının da eklenmesini umduklarını söyledi.

İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Salihi Emiri de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ile Umman arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu kaydederek, ortak kapasiteleri ve işbirliği alanları ile ülkemizin bu konuda deneyimini aktarmaya hazır olduğunu belirtti.

Salihi Emiri ayrıca Umman Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı'nı en erken fırsatta ülkemizi ziyaret etmeye devam etti.

Bu toplantıda ülkemizin büyükelçisi de yaptığı açıklamada, iki ülkenin kültür, tarih ve medeniyete sahip olduğunun altını çizerek, Umman'ın İran'ın dış politikasında önemli konuma haiz olduğunu, İran ve Umman'ın iyi siyasi ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu ve sporun kültürel işbirliğinin gelişmesi için iyi bir platform sağladığını dile getirdi.

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