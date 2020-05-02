Deneyimlerimizi komşu ülkelerle paylaşmaya hazırız

Azerbaycan, Irak, Afganistan, Pakistn, Umman, Katar, Kuveyt, Suriye ve Lübnanlı meslektaşlarına ayrı ayrı mektuplar yollayan General Bakıri, İran'ın korona salgınının yayılmasını önleme konusundaki başarılarına ve İran Silahlı Kuvvetlerinin bu virüsle mücadele için oynadığı önemli rolune işaret ederek, 'Silahlı Kuvvetlerimiz dost ve komşu ülkelere edindiğimiz deneyim ve tecrübeleri aktarmaya sıcak bakıyor' diye konuştu.

Korona ile bilgili ve doğru şekilde mücadele etmemenin bu salgının yayılma hızını çoğaltabileceğini ve bir halkın sağlığını tehlikeye düşürebileceğinin altını çizen İranlı üst düzey askeri yetkili, 'İran'ın korona virüsü kontrol altına almadaki başarılı performansı, diğer müslüman halklarla dost ve komşu ülkeler için çözüm yolu olarak uygulanabilir' değerlendirmesinde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri korona salgınının baş göstermesinden bu yana İmam Rıza Sağlık Karargahı kurarak, ülke çapınd bu hastalıkla mücadeleye koyulmuştur.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Şikarçı, İran askeriyesinin 6 bin yataklı hastanelerinden 4200 yatağının korona hastalarının tedavisi için tahsis edildiğini söyledi.