Almanya'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı tarafından İran İslam Cumhuriyeti'nin protestosu iletildi

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Ruhullah Zem'in infazı ile ilgili müdahaleci açıklaması sonrasında ise Tahran'daki Fransız Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması bekleniyor.

Avrupa Birliği dün Zem hakkında yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'ni bir casusu idam ettiği için eleştirmiş ve kınamıştı.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu geçen yıl 14 Ekim günü yaptığı açıklamada, Amad News web sitesi elebaşı Ruhullah Zem'ın bu ordu tarafından akıllıca bir istihbarat operasyonunda tutuklandığını duyurmuştu.

2016 yılından tutuklanmasına kadar geçen süreçte ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı suç işlemek, geniş çapta yalanlar yaymak, yıkıma yardımcı olmak, ülkenin ekonomik sistemini bozmaya yardımcı olmak gibi suçlamalar, Ruhullah Zem'e yöneltilmişti.

Ayrıca ülkenin iç ve dış güvenliğini bozmak amacıyla Amad News ve Halkın Sesi isiml kanalların oluşturulması ve yönetilmesi, bölge ülkelerinden birinin istihbarat servisine casusluk yapmak, 2018 yılının başından itibaren tutuklandığı tarihe kadar Fransız istihbaratına casusluk yapmak, 2018 yılının Mart ayının ikinci yarısından başlayarak tutuklanmasına kadar İslam Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşman ABD hükümeti ile işbirliği yapmak ve iç ve dış güvenliğe karşı suç işlemek niyetiyle toplanmak ve gizli anlaşmalar yapmak, yeryüzünde fesat çıkaran bu sanığa karşı yöneltilen diğer bazı suçlamalardı.

İslam Cumhuriyeti Devleti'ne karşı muhalif grup ve kuruluşların menfaatine propaganda faaliyetlerine katılım, ülkenin iç ve dış güvenliğini bozmak amacıyla Devrim karşıtı Saham kanalına üyelik ve işbirliği, Ocak 2018'de halkı galeyana getirmek ve kışkırtmaya katılım, ülkenin güvenliğini bozmak amacıyla gizli bilgilerin toplanmasına katılmak, yalanları geniş çapta yaymak, İslam'ın kutsallarına hakaret etmek, gayri meşru yollarla mal edinmek ve gerçek ve tüzel kişilerin açtığı davalar, sanığa karşı dile getirilen diğer suçlamalardı.

Yapılan 6 duruşma sonucu Devrim Mahkemesi, yukarıda belirtilen suçlamalardan üçünü yeryüzünde fesat çıkarmanın göstergelerinden sayarak idam kararı verdi. İdam kararı ise bu sabah infaz edildi.

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