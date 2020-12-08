Ruhullah Zem'in idam cezası Yargıtay tarafından onaylandı

Düzenlediği basın toplantısında aıçıklamalarda bulunan İsmaili, İslam'ın kıymetli şehitlerini anarak, 'Allah'ın izniyle nükleer bilimci ve savunma şahsiyetimiz Şehit Muhsin Fahrizade'nin şehit düşmesi, toplumumuzda öyle bir hareketlilik uyandırdı ki Şehit Süleymani'nin şehit düşmesinden sonra ortaya çıkan dalga ile birlikte emperyaliszm ve terör rejimi israil'in varlığını ortadan kaldıracak ve bölgemizi onlardan temizleyecektir' diye belirtti.

Fahrizade'nin adının bilinmemesine rağmen ülke araştırmacılarının gurur ve bilim, nükleer ve savunma şehitlerinin simgesi olduğuna değinen İsmaili, 'Milli Güvenlik Yüksek Konseyi ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra, bu suikast suçunun faillerini tespit etmek ve cezalandırmak için hem yurt içinde hem de uluslararası arenada Yargı olarak konuyu takip edeceğiz' diye ekledi.

Devrim Muhafızları Ordusu 14 Ekim 2019 tarihinde Devrim karşıtı yayınlar yapan Amadnews kanalının yöneticisi Ruhullah Zem'in titiz istihbarat çalışmaları sonucu yakalanark ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

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