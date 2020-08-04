İran İstihbarat ve Güvenlik sisteminin kendine has özellikleri

Korku dolu bu tepkiler Şarmehd gibi bir teröristin masum olduğu ve bu canilerin İran milleti aleyhindeki davranışlarını haklı çıkarma peşindedir.

Amerika son iki yılda azami baskı adı altında İran aleyhindeki savaşta tüm imkanlarını kullandı ve bu yolda istihbarat savaşında üstünlük sağlamak düşmanın ana hedeflerinden biriydi fakat düşman bu hedefinde başarı saplamamıştır.

Bu dönem zarfında düşman ayrıca İran’ın özellikle istihbarat alanındaki güç ve iktidarını halkın gözünde düşürmeye çalışmıştır. Buna rağmen bu dönem içinde İran’ın istihbarat alanındaki başarıları İran istihbarat kurumlarının güç ve üstünlüğünün en iyi göstergesidir.

Bu başarıların bir bölümü İran istihbaratının yüzde yüz yerli yapısından ve yabancı güçlere bağımsız olmasından kaynaklanmaktadır, bu durum düşmanın çeşitli alanlarda tahminde bulunmasına engel olmakta ve dolayısıyla karşı operasyon sağlamamaktadır.

İsrailli Bakan Gönen Segon’un İran istihbarat örgütüne eleman yapılması, Ruhullah Zem’in tutuklanması, Resul Danialzade’nin tutuklanması, CİA’nın bölgedeki geniş casusluk şebekesinin ifşa edilmesi, ABD’nin savaş uçaklarının iletişim sistemlerine nüfuz etmek ve Şarmehd’in tutuklanması İran istihbari faaliyetlerinin sadece bir kaçıdır. Yapılan bu operasyonlar düşmanı gafil avlamakla kalmamakta İran istihbarat gücünün bir hşkaye olmadığını da ispatlamıştır.

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2012