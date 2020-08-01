ABD devleti, terör örgütlerine verdiği desteğin hesabını vermelidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, istihbarat güçlerinin bir terör ve saboraj örgütü elebaşını yakaladıkları için teşekkürlerini sunan Musevi, 'ABD rejimi kendini İran halkının yanında olarak lanse etmeye çalışmasına rağmen, İran içinde birkaç terör saldırısının sorumluluğunu üstlenen ve suçsuz İran vatandaşlarının kanını akıtan sicili kabarık terör örgütlerini barındırmakta ve çeşitli boyut ve şekillerle onlara destek sunmaktadır' diye belirtti.

ABD hükümetini sert dille eleştiren Musevi, 'ABD rejimi, bu ülke toprakları içinden İran halkına karşı sabotaj, silahlı ve terör saldırıları düzenleyerek İran vatandaşlarının kanlarını akıtan terör örgütleri ile canilere verdiği desteğin hesabını vermelidir' değerlendirmesinde bulundu.

İran İstihbarat Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tonder adlı terör örgütü liderinin tutuklanarak ülkeye getirildiğini açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede terör eylemleri gerçekleştiren Tonder adlı terör örgütünün liderinin tutuklandığı bildirildi. Ülkeye getirilen terör örgütü liderinin kimliği Cemşid Şarmehd olarak belirtildi.

Tonder adlı terör örgütü, ilk eylemini 2003 yılında İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen Muharrem ayı törenlerinde gerçekleştirmiş ve 14 kişi şehit olurken, 215 kişi yaralanmıştı. Örgütün İran İslam Cumhuriyeti Kurucu lideri İmam Humeyni'nin türbesinde gerçekleştirdiği saldırıda ise 8 kişi yaralanmıştı.

Tonder örgütü ayrıca son yıllarda Şiraz Seyvend Barajı, Tahran Kitap Fuarı ve İmam Humeyni Türbesi gibi önemli mekanlarda bombalı saldırı düzenlemeyi planlıyordu, ancak istihbarı çalışmalar sonucu önlenmişti.

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