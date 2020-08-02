ABD, yararlanabildiği sürece Şarmehd gibi kişileri destekler

Mahmud Alevi, Cumartesi gecesi bir TV röportajında, Tonder terör örgütünün elebaşı "Cemşid Şarmehd"in istihbarat güçleri tarafından tutuklanması hakkında, ’Bu, İstihbarat Bakanlığının devleti yıkmaya çalışanlara karşı ilk karmaşık operasyonu değildir; Daha önce bahsedemeyeceğimiz bu eylemlerin çoğunu yaptık’ dedi.

İstihbarat Bakanı, ’ABD ve Siyonist rejim, Tonder örgütünün elebaşının İran'a karşı eylem kaynağı olduğunu düşünerek hata yaptılar ve istihbarat güçlerimizin duruma vakif olmaları, bu örgüte son darbenin zamanında vurulmasına neden oldu. Cemşid Şarmehd ve örgütü tarafından 27 terör eylemi gerçekleştirildi; bunların hepsi istihbarat güçlerinin çabaları, uyanıklığı ve asaleti ile engellendi. Aslında, İran Kraliyet Cemiyeti'nin en terörist monarşist akımı Şarmehd, Tonder ile ilgiliydi. "İnterpol bu kişinin bir terörist olduğunu biliyordu, ama onu ifşa etmediler. 30 yıl boyunca Hollanda'da sahte bir unvanla yaşayan Muhammad Rıza Külahi Samedi gibi; 28 Temmuz'daki terör saldırının failiydi ve bu ülkede sahte bir kimlik altında yaşadı ve sonunda gizemli bir şekilde öldürüldü’ dedi.

Alevi, ‘İnterpol'ün onu tutuklamakla görevli olmasına rağmen, ona hiçbir şey yapılmadı ve bu, terörizme karşı mücadelede Batı sloganlarının boşluğunun bir işaretidir’ ifadesini kullandı.

ABD'den İran'da silahlı operasyonları düzenleyen Tonder terör örgütünün elebaşı Cemşid Şarmehd, karmaşık bir operasyonun ardından İran istihbarat güçleri tarafından tutuklandı.

O, 2008 yılında Şarmehd Şiraz'daki Seyyid Eşşüheda Hüseyniyesi'nde patlama operasyonunu tasarlayıp yönetti.

Bu terör eyleminde 14 kişi şehit edildi ve Hüseyniye'de yas tutanlarının 215'i yaralandı.

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