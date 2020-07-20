CIA ve Mossad casusu idam edildi

Yargı Erki Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Mahmud Musevi Mecdi'n infazı bugün sabah saatlerinde gerçekleşti.

Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili 10 Haziran günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Musevi Mecd’in Kudüs Gücü de dahil olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızlar hakkındaki gizli bilgileri CIA ve İsrail istihbaratı Mossad'a aktardığı için ölüm cezasına çarptırıldığını söyledi.

Bu kişiye yöneltilen suçlamalardan birinin Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymeni ve bazı askeri liderlerin yerlerini farklı zamanlarda ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebumehdi Muhendis 3 Ocak Cuma günü Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken ABD tarafından hedef alınarak şehit edildi.

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