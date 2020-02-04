CIA casusu idama çarptırıldı

Düzenlediği basın toplantısında konuşan İsmaili, 'Bu kişi, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'le bağlantı kurarak karşılığında büyük tutarlarlar almış ve İran nükleer bilgilerinin CIA'ye vermeye çalışmıştır' diye konuştu.

Yargıtay'ın bu Amerikan casusunun idam kararını onayladığının altını çizen İsmaili, 'ABD'nin İran'a karşı düşmanlığı konusunda birçok örnekten bahsedebilir. Bu ülke, Irak aracılığıyla İran'a karşı 8 yıllık savaş başlatmaktan Tebes Çölü'nde askeri saldırıya girişmeye ve İran uçağını 1988 yılında dürüşmesine kadar ülkemize karşı birçok eylem yapmıştır. Uygulanan yaptırımlar ve Şehit General Süleymani'nin şehit düşmesi, bu düşmanlığın diğer örnekleri arasında yer alıyor' diye konuştu.

ABD'nin casusları topladıkları istihbari bilgiler aracılığıyla İran'a karşı komplo kurduğuna dikkati çeken Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, 'Allah'ın yardımı, halkın uyanıklığı ve askeri, istihbari ve güvenlik güçlerimizin gücü sayesinde Amerikalılar, ulaşmak istedikleri hedeflerin hiçbirine ulaşmamışlardır' değerlendirmesinde bulundu.

İsmaili konuşmaısnı şöyle sürdürdü:

'İstihbari uyanıklığımız sayesinde Amerikan ve İsrail casusları birbir tespit edilerek yargılanarak cezalandırılır. Geçtiğimiz yıl Amerikan casusluk ağına büyük darbe indirdik.

İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle yabancı düşman olmak üzere düşmanlara müsamaha göstermeyen bir ülke olduğunu herkes bilmeli ve düşmanın karşısında set şekilde yanıt vermek, mantığımızdır.'