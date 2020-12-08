Zarif: Hürmüz Barış Planı masa üstündedir

Zarif Twitter hesabından İran’ın Fars Körfezinde bulunan komşularına hitaben, ‘’ sevgili komşularımız, neden ABD ve 3 Avrupa ülkesinden İran ile müzakerelerde bulunmalarını istiyorsunuz? Onlarla bölgemiz için hiçbir müzakere yapılmayacaktır zira onların kendisi bölgemizin sorunlarıdır. Biz yabancıların müdahalesi olmaksızın direkt olarak konuşabilirz. Hürmüz Barış Planı masa üstündedir.

Zarif daha önce de Twitter hesabından Arapça açıklamada bulunmuştu.

Zarif, İran'ın Fars Körfezindeki komşularına ve Batılılara hitaben, 'Bazı komşu ülkelerin Batı'dan İran'la müzakere sürecinin bir parçası olmayı istediği görünmektedir. Batı ile bölge konusunda pazarlık yapmayız. Asıl sorun, müdahaleleridir' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, 'Buna rağmen komşularımızla müzakere etmeye her zaman hazırız ve 1986 bölgesel güvenlik planı, 2016 bölgesel diyalog forumu ve 2019 Hürmüz Barış Planı gibi girişimler bunu gösteriyor' diye ekledi.

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2012