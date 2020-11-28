İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı: Uluslararası toplum, Şehit Fahrizade suikastını açıkça kınamalıdır

İRNA'ya röportaj veren Zakiriyan, 'Önceki suikastta (General Süleymani'ye) ve ardından Şehid Fahrizade'ye düzenlenen suikastta, uluslararası toplum bu eylemleri açıkça kınamalıydı, çünkü İranlı bir yetkili olan General Süleymani başka bir hükümet yetkilisinin daveti üzerine İran toprakları dışında suikaste uğradı. Oysa yetkililerin dokunulmazlığı vardır' diye belirtti.

"Bu terör eyleminin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunun altını çizen Zakiriyan, 'Şehit Fahrizade suikastının sorumluluğunu hiçbir ülke, kişi veya grup üstlenmedi, ancak her şeyden önce uluslararası toplumun net olarak bu terörü kınaması gerekiyor. Bu bağlamda İran'ın uluslararası toplumu bir terör eylemini kınamaya ikna etmek için ciddi ve etkili eyleme ihtiyacı olduğunu da belirtmemiz lazım' diye konuştu.



ABD'de seçilmiş başkan Biden döneminde olası bir İran-ABD anlaşmasının yolunu yok etmeye çalışıldığı ve Şehid Fahrizade'ye suikast düzenleyerek İran'ı savaşa kışkırtarak ABD'nin buna sürüklemek istendiğini iddilarına da işaret eden uzman, 'Bu tür açıklamalarda bulunanlar, İran'ın siyasi sisteminin yapısını bilmiyorlar. Trump, Beyaz Saray'a girdiğinden bugüne kadar, bazı insanlar İran'ın Trump'a karşı galaktik bir tepki alacağını veya açık ve acil eylemde bulunacağını söylediler, ancak Trump'ın İran'a yaptırımların geri dönmesini emrettiği ve bunun böyle olduğunu duyurduğu için böyle açıklamalarda bulundular. Nükleer Anlaşma'dan çekilen ABD'ye karşın İran, nazikçe ve çok sıkı bir şekilde bu anlaşmaya bağlı kalacağımızı belirtti. Ancak bunun için Nükleer Anlaşma'nın diğer üyelerinin yükümlülüklerine uyması gerekiyor, aksi takdirde anlaşma anlamsız kalacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın yaklaşık 4 yıldır bu yönde adım attığını kaydeden Zakiriyan, 'Trump iki hedef peşindeydi: Ya İran siyasi sistemi değişecek ya da masada Pompeo'nun belirlediği 12 koşulla bir anlaşmaya varılacak. Trump, kaybedenin kendi olduğunu gördü. O gitti ve İran kaldı. Trump savaşa ya da müzakereye gitmedi, İran taleplerine yaklaştı ve Trump rejimini uluslararası izolasyona soktu. Hatta ABD'nin İran'a silah ambargosunu sona erdirmeme çabaası da sonuçsuz kaldı' açıklamasında bulundu.

Fahrizade, 'Pratikte İran'a uygulanan silah ambargosu sona erdi ve Şehit Fahrizade bu listeden çıkarıldı. Bu, İran'ın olumlu eylemlerinden biriydi. Bu sefer İran herhangi bir tepki gösterse de, enim değerlendirmem, bunun kolektif akıl ve sistematik hesaplamaya dayalı olacağı yönünde' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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