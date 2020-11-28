Azerbaycanlı analist: Tahran'ın duruşu, Bakü-Tahran ilişkilerinin güçlenip geliştirilmesinin kaynağıdır

İran'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemesini ve Tahran hükümetinin İran üzerinden Ermenistan'a silah transferini önleme kararının Tahran'ın mantıklı tavrının açık örneklerinden olduğunu belirten Şahinoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 20 Kasım tarihinde bu ülke halkına mesajında ​​Ermenilerin İran üzerinden silah ithal edediğini, çünkü İran'ın kendilerinin dost ve kardeş ülke olduğunu dile getirdiğine işaret ederek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ayrıca İran'ın Azerbaycan'ın bu konudaki talebini dikkate aldığını ve hava sahasını kapatarak Azerbaycanlıların bu silahlarla öldürülmesini istemediği yönündeki sözlerini hatırlattı.

Şahinoğlu, Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmalar sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye merkezli A Haber televizyon kanalına verdiği röportajda, 'İran üzerinden Ermenistan'a silah transferi hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Aksine İran, Ermenistan'a silah sevk etmek için hava ve kara yollarını kapattı ve bu konuda İran hükümetine teşekkür ediyoruz' dediğini ifade etti.

Bakü hükümetinin, Dağlık Karabağ'daki 44 günlük savaş sırasında İran'ın tutumundan memnun olduğuna dikkat çeken rapor, 'Bazıları Tahran'ın sadece dilde Azerbaycan'ı desteklediğini ve uygulamada yeterli önlem almadığını iddia etse de Aliyev'in sözleri, İran'ın Azerbaycan'a desteğinin sadece ifade olarak olmadığını gösterdi' değerlendirmesi yer aldı.

Aliyev, A Haber'e verdiği röportajda İran'ı Azerbaycan'a silah satan ülkelerden biri olarak belirterek, Rusya, İsrail, Beyaz Rusya, İran, Ukrayna, Türkiye ve Avrupa ülkelerinden silah satın aldıklarını söylemişti.

Karabağ savaşı sırasında İran'ın farklı şehirlerinin Azerbaycan'a verdiği destekten bahseden Şahinoğlu, 'Şuşa şehrinin kurtarılması ve Azerbaycan ordusunun Karabağ'da İran sınırlarındaki bazı bölgelerde kontrolü sağlaması, İran'ın Tebriz, Erdebil ve diğer şehirlerinde özel bir sevinçle karşılaştı. İran'ın askeri komutanları da Azerbaycan'ı desteklediler. İslam Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur, 'İran her zaman Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesini istiyor ve şimdi bunun yaşanmasına sevindik' dedi' diye belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Ermeni kuvvetlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması gerektiği, bu toprakların Azerbaycan'a ait olduğu ve Bakü'nün bu konuda haklı olduğuna değinen Şahinoğluü 'Askeri çatışma sırasında İran dış politika danışmanı Ali Ekber Vilayati, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından Ermeni birliklerinin çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygının BM Antlaşması'nın belirgin ilkelerindne biri olduğunu açıkladı' değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklamaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, CNN-Türk'e verdiği röportajda Türkiye'nin İran konusundaki tutumuna ilişkin, 'Tahran yetkilileri Azerbaycan'ın haklarını destekleyerek topraklarımızın işgaline son verilmesi, savaş sığınmacılarımızın evlerine dönüşü ve toprak bütünlüğümüzün korunması gerektiğini kaydettiler. Bu da adil bir pozisyondur' demişti.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Askeri İşler Daire Başkanı General Muharrem Aliyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, medyaya verdiği röportajda Birinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın bazı sırlarını ortaya çıkararak, Azerbaycan'ın askeri kuvvetlerine İran'ın topçu yardımından bahsetmeye başladıları. Bu yetkililer ayrıca Nahçıvan'ın Birinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'dan tecrit edildiği sırada İran'ın kurtuluş köprüsünü açtığını ve çok önemli adımlar attığını hatırlattılar.

Atlas Çalışma Merkezi Başkanı Şahinoğlu yazının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Dolayısıyla Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinden sonra Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacak ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran sınırına yakın bir yer olan ve Ermenilerin işgalinden kurtarılan Cebrail'e seyahat ederken 'Azerbaycan ile İran arasındaki Aras Nehri üzerindeki sınır dostluk sınırı haline geldi' demesi tesadüf değil. Azerbaycan ile İran arasındaki iş birliği bundan bsonra ikili ilişkiler ve bölgesel düzeyde genişleyecek ve İran, Rusya ve Türkiye, Azerbaycan ile bölgesel iş birliğine aktif olarak katılacaktır.'

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