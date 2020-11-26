Ruhani: İran, bölge ve dünyanın bazı ihtiyaçlarını çok ucuza temin edebilir

Petrol Bakanlığına ait 3 projenin video konferans yöntemiyle açılışında konuşan Ruhani, ‘’ Düşmanlar bize ambargo uygulamak istedikleri, bizi gelecekten soğutmak istedikleri dönemde bir haftada çok büyük 3 projenin açılışı gerçekleşmiştir. ‘’ dedi.

Bu projeler için yaklaşık bir milyar dolar harcandığını ifade eden Ruhani, açılışı yapılan üre ve amonyak projeleri ile ilgili bu ürünlerin ihracata yönelik olduklarını ve bu projenin açılışı ile ihracata katkı sağlanacağını söyledi.

İran’ın son 3 yıldaki ekonomik savaşta kendini ispatladığını ifade eden Ruhani, bu 3.5 yıl sonunda düşmanın tüm imkanlarını kullandığını fakat hezimete uğradığını söyledi.

İran aleyhine olanların zorbalık dönemlerinin sona erdiğini ifade eden Ruhani, bu kişilerin birkaç haftaya tarihin çöplüğüne döküleceklerini ve İran milletinin direnişi ile zafere ulaştığını söyledi.

İran ekonomisinin büyük ve dirençli bir ekonomi olduğunu ifade eden Ruhani, bölgedeki ülkelerin hiç birinin bir savaş karşısında direnecek güce sahip olmadığını ve bu İran halkının direncini, kendine dayanmasının gücünü ve jeopolitiğinin gücünün göstergesi olduğunu söyledi.

Hiçbir gücün ne bölge nede dünya için İran’ı silecek gücü olmadığını ifade eden Ruhani, bir çok kişinin bunu yapmak istediğini fakat başaramadığını söyledi.

İran geleceğinin İran milletinin yanında dünya için de önem taşıdığını ifade eden Ruhani, İran’ın umut verici geleceğinin de bölge için önemli olduğunu ve ilerlemiş bir İran’ın bölge ve dünya için önem taşıdığını söyledi.

İran’ın kabiliyetleri ile bölge ve dünyanın birçok şeyini ucuz ve kolay sağlayabileceğini ifade eden Ruhani, bu kabiliyetlerin İranlı bilim insanları ve üniversiteleri sayesinde sağlandığını söyledi.

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2012