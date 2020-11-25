Yeni ABD hükümeti, Trump'ın yaptığı hataları telafi etmelidir

Cumhurbaşkanı Ruhani, düşmanlara direndikleri için İran halkına şükranlarını ve teşekkürlerini dile getirerek, 'İran milleti ekonomik yaptırımlar karşısında başarılı oldu. İki kutsal savunmamız vardı, biri Saddamistlere karşı 8 yıllık kutsal savunma, diğeri ise Trump'ın uyguladığı ekonomik savaşa karşı kutsal savunma. Bu iki savaşta da zafere ulaştık' diye belirtti.

İran milletinin zaferinin ve bu ekonomik savaşta düşmanın kaçınılmaz yenilgisinin en büyük tezahürlerinden birinin Trumpism döneminde yaşandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, 'O, İran ve Filistin gibi bağımsız hükümetlere ve uluslara karşı tarihteki en büyük suçları işleyen adamdı' diye konuştu.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu adamın başarısızlığının nedenleri, yanlış dış politikaları, yanlış sağlık politikaları ve ırkçı davranışları ile herkese güvenilmezliğiydi. Hem dışarıda hem de içeride. Bugün konuşan kişi bir saniye sonra ona göre mi hareket ediyor yoksa hemen bir sonraki twit ile başka bir yol mu seçiyor? Demagoji ve popülizm yoluna devam etti ve Allah'a şükür bu kötülük Amerikan halkı ile bölge halkının yakasından düştü.

ABD'nin yeni hükümeti, ABD'nin imajını lekeleyen tüm eylemler karşısında büyük şeyler yapmalı ve geçmişin bazı hatalarını telafi edebilmelidir. Yeni ABD hükümetinin, ilk adımlarında, Trump'ın insan hakları karşıtı ve terörle mücadele politikalarını ve eylemlerini açıkça kınamasını ve son dört yıldır önceki yönetimin yanlış politikalarını telafi etmesini umuyoruz.

İran'ın politikası, defalarca vurguladığımız gibi, taahhüde karşı taahhüt , eyleme karşı eylem, gerginliğin azaltılmasına karşı gerilimin azaltılması, saygıya saygı, uluslararası yükümlülüklere karşı uluslararası yükümlülüklerdir.

ABD'nin gelecekteki yöneticilerinde böyle bir irade varsa, sorunu çözmenin çok kolay olduğunu düşünüyorum. İran ve ABD, 20 Ocak 2017 şartlarına geri döneceklerine hem karar verebilir hem de bunu ilan edebilir. Hem biz 20 Ocak 2017'deki duruma döneriz hem de ABD. Bu, birçok konuya ve soruna harika bir çözüm olabilir ve rotayı ve koşulları tamamen değiştirebilir ve ardından sonraki adımlara farklı bölümlerde devam edilebilir. Ana düğüm bir irade ve kararla açılabilir'.