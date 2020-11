IDFA'ya İran 6 film ile katılacak

Rahim Zebihi'nin çektiği Kutsal Ekmek, İran, Norveç ve İsviçre'nin ortak çekimi Firuze Hüsrevani'nin çektiği Bir Ailenin Radyografisi, Aku Salemi'nin Şadgan isimli belgeseli, Mercan Hüsrevi'nin Kar İsimlendirir adlı belgeseli, İran, İngiltere ve Kanada'nın ortak yapımı Maniya Ekberi'nin çektiği Değerli Elnaz ve İran-Almanya ortak çekimi Mina Keşaverz'in çektiği Tehlikede Yaşama Sanatı isimli belgesel Hollanda'nın en saygın belgesel festivallerinden IDFA'da seyirci ile buluşacak.

16 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında hem fiziksel ve hem çevrim içi olarak başkent Amsterdam'da düzenlenecek bu festivalde böylece İran 6 belgesel ile sağlam şekilde yarışacak.

Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (İngilizce: International Documentary Film Festival Amsterdam) 1988 yılından bu yana her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen dünyanın en büyük belgesel festivalidir.

Festival öncelikle Amsterdam şehir merkezinde bulunan Leidsplein'da düzenlenmekteydi. Daha sonraları festival kapsamı büyüdükçe diğer mekanlarda festival kapsamına girdi. Festivalin düzenlendiği diğer merkezler ve sinemalar; de Balie, Pathé City Theater, Filmmuseum Cinerama, Stadsschouwburg Amsterdam, Paradiso, the Ketelhuis, the Hotel American, Tuschinski Cinema, Pathé De Munt multiplex, Theatercompagnie and Arti et Amicitiae olarak sayılabilir.

Festivalin amacı yaratıcı belgeselleri desteklemek ve bu belgeselleri olabildiğince fazla seyirciyle buluşturmaktır. Festival ilk ortaya çıkışında küçük bir festival olarak düzenlesede yıllar içerisinde gelişerek 11 güne yayılan 200'den fazla belgeselin gösterildiği festivalde yaklaşık 120.000 izleyici bu belgeselleri seyretmektedir.

Uluslararası film programından ayrı olarak, değişik türler ve birçok Avrupa ve dünya filminin galaları düzenlenmektedir. Filmlerle ilgili tartışmalar, forumlar, çalışma toplantıları düzenlenmrktedir.

