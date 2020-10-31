İspanya film festivali en iyi film ödülü İran yapımına verildi

Avrupa'nın en eski film festivalleri arasında yer alan ve 24-31 Ekim tarihleri arasında 65.'si düzenlenen Valladolid Film Festivali'ne katılan Farazi Hat, Meetin Point bölümünde en iyi film ödülüne layık görüldü.

Bu yıki festivale İran'dan Ahmed Behrami'nin yönettiği Suskun Çöl ile Muhammed Resulov'un yönettiği Şeytan Yoktur isimli filmler de katılmıştı.

Samedi daha önce de 2016 ve 2017 yıllarında bu festivalde sırasıyla Sessizlik ve Bakış isimli kısa filmleri ile en iyi kısa film ödülünü kazanmıştı.

Farazi Hat't Seher Devletşahi, Pejman Cemşidi, Hasan Purşirazi, Azita Haciyan ve Sedef Asgeri oyuncu kadrosunda yer aldı.

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