27 Eki 2020 15:15
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News Code: 84090130
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ülkenin kuzeybatı sınır bölgelerini ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ülkenin kuzeybatı sınır bölgelerini ziyaret etti

Tahran,İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Erdebil ilindeki Parsabad Muğan Havalimanı'na gelerek Azerbaycan'a komşu Aslandüz'a bağlı sınır bölgelerini ziyaret etti.

Irakçı, Aslandüz ve Hüdaferin sınır bölgelerinin Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasındaki tartışmalı alanların yakınında bulunduğunu ve bu ziyaret sırasında Aras Nehri sınırındaki su ve elektrik sektörlerinde önemli İran binalarının varlığı nedeniyle sınır bölgelerinin denetleneceğini söyledi.

Irakçı,İran için sınır bölgelerinin, barajların ve sınır binalarının güvenliği çok önemli ve iki kuzey komşusu arasındaki çatışma sırasında zarar görmemesi gereken kırmızı bir çizgi 'dedi.

Bu ziyaret sırasında Irakçı, Aslandüz'daki Milmuğan Barajı'nı ziyaret ettikten sonra Hüdaferin kentindeki Hüdaferin ve Kız Kalesi barajlarını incelemek üzere Doğu Azerbaycan iline gitti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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