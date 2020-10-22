Ruhani: İran-Türkiye arasındaki ticari ve bankacılık anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gereklidir

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Ruhani, dost ve komşu Türkiye ile ilişkilerin diğer komşular için bir örnek olduğunu ve iki ülkenin ticari, ekonomik ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı.

ABD’nin ambargoları ve korona’nın iki ülke ticari-ekonomik ilişkilerine yaptıkları negatif etkilere değinen Ruhani, sağlık protokolleri uygulanarak, kamyonlar ve uçuşların artması ile ekonomik-ticari ilişkilerin gelişmesini temenni etti.

Terörizmle mücadelenin önemine değinen Ruhani, terörist grupların bölge için büyük tehlikeler olabileceğini söyledi.

Karabağ krizine değin en Ruhani, İran’ın Azerbaycan ve Ermenistan ile olan sınır olan kentlerinin güvenliğinin gerekliliğine işaretle, ‘’ Bizim bu konudaki tutumumuz nettir, bize göre savaş çözüm yolu değildir ve sorunlar müzakere ile çözülmeli. ‘’ dedi.

Ruhani, bölgenin iki güçlü olan İran ve Türkiye’nin Rusya ile birlikte bölgenin barış ve istikrarına yardım edebileceğini ifade eden Ruhani, bu şekilde bölgede uluslararası hukukun uygulanması ve toprak bütünlüğün korunması ile barış ve istikrara şahit olunacağını söyledi.

Üç ülkenin Astane süreci çerçevesindeki işbirliğine değinen Ruhani, bu işbirliğinin devamı ile Suriye’deki sorunların bitmesi, bölgede terörizmin sonlanması ve Suriye toprak bütünlüğünün sağlanmasına sebep olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.

Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan’ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin ve İdlib'de ateşkesin korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaların müspet sonuçlar doğurması için gerekli olduğunu dile getirdi.

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2012