ABD'nin sonraki başkanı, İran'a karşı teslim olmak zorunda

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Petrol dışı ihracat ülkemiz için büyük önem taşıyor. Düşmanlar eskiden önemli ihracatımız sayılan petrol, petrol ürünleri ve buna bağlı ürünlerin ihracatını önlemeye çalışsa da ihracat çeşitliliğimiz, onların başarılı olmasını engelledi' diye belirtti.

Amerikalıların İran'a yönelik tuttukları yolun tamamen yanlış olduğunun altını çizen Ruhani, 'Onlar İran halkına diz çöktürmeyi ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin onlara teslim olmayı hedefliyordu, ancak biz teslim olmadık ve olmayacağız. Kesinlikler ve kuşkusuz er geç teslim olacak grup onlardır' değerlendirmesinde bulundu.

İran silah ambargosunun sona erdiğine dikkati çeken Ruhani, 'Bu konu halkımız için BM kuralları çerçevesinde hakkımız olan ve önemli bir mesele olan silah alım satımı yapmamız bakımından değil, hak ve hakikat ile kanun ve aklın zorbalığa karşı zafer kazanmasından dolayı önemlidir' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Amerikalılar geçen yıllarda İran halkını kendi haklarından yoksun bırakmaya çalıştı. Bizim için ne kadar silah alabileceğimiz veya satacağımız önemli değildir. Önemli olan hakkımıza ulaşmaktır.

İran halkı ihtiyaç duyduğu silahı alabilme ve istediğinde satabilme özgürlüğüne sahip olmaıdır. Halkın haklarını temin etmek çok önemlidir. Pazar günü ABD'nin son 4 yılda kurduğu komploların başarısız olduğunu kanıtladı. Amerikalılar Trump döneminden beri Nükleer Anlaşma'yı yok etmeye ve bu anlaşmaya üye tüm ülkelerin anlaşmadan çekilmesine çalışıyordu' diye ekledi.

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