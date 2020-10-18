Düşmanlar iç sorun ve ihtilaflara özel yatırım yapmışlar

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu 174. Toplantısı'nda konuşan Ruhani, ABD'nin başlattığı ekonomik savaşla mücadele için hükümeyin planlarına değinerek, 'Amerika'nın insanlık dışı ve yasa dışı ambargoları döviz gelirlerimizi azaltmasına rağmen yaptığımız planlamalarla ABD'nin şom hedefi olan ülke ekonomisinin çöküşünü engelledik' diye belirtti.

Ülkede siyasi sükunet ve dayanışmaya vurgu yapan Ruhani, 'Bu toprakların düşmanları, baskı dolu ve zor ekonomik savaşın yanı sıra yaptırımları güçlendirici bir unsur olarak üzerine özel yatırım yaptıkları şey, iç sorun ve ihtilaflardır. Tüm sorumlu, yetkili ve aktivistleri siyasi akıllılık ve huzurla sorunları engellemeye ve bazı ender sayıdaki kişilerin bu ülkeyi sevmeyenlerin kötü niyetlerinin gerçekleşmesine izin vermemeye davet ediyorum' diye konuştu.

Hükümetin özel sektörü ülke ekonomisinin canlı motoru olarak gördüğünün altını çizen Ruhani, 'Özel sektörün ekonomideki rolüne tam destek ve özellikle bilgi tabanlı firmaları güçlendirmek, hükümetin ekonomik politikaları arasında özel konum ve öneme sahiptir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish