Bazı ülkeler ABD'nin insanlık dışı eylemlerine istemeden ortak olmamalıdır

Hükümet Ekonomik Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 171. toplantısında konuşan Ruhani, fiyatlarının nasıl kontrol edileceği alanında yapılan planlara ilişkin Sanayi, Maden ve .Ticaret Bakanlığının raporunu sunarak, bu programın doğru bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini vurgulayarak, 'Hükümet, insanlara temel ve ihtiyaç duyulan mallara erişim sağlamaya ve kapsamlı bir izleme programı uygulayarak fiyatlarını kontrol etmeye ve insanların yaşamlarını ve huzurunu bozacak temel malların fiyatlarında dalgalanmalara izin vermemeye kararlıdır'dedi.

Buna göre sanat, maden Ticaret, Tarım, Enformasyon, Adalet ve Ceza Bakanlıkları, emtia fiyatlarının dağıtım ve takibi sistemini bu program çerçevesinde ve birbirleriyle koordineli olarak ve özellikle emtia fiyatlarına temel malları temin ederek sistematik bir durumda uygulamak, tercih edilen para birimi ile sağlanan öğeleri tam olarak kontrol etmeye ve yönetmeye yükümlüdür.

ABD'nin İran halkına dayattığı ekonomik savaşın boyutlarının ve mevcut durumda bu savaşa karşı verilen mücadele ve direnişin apaçık ve somut olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran-Irak savaşının daha kesin boyutlarının yıllar sonra netleştiği gibi, iran'a empoze edilen ekonomik savaşın kapsamı gelecekte halk için daha net hale gelecektir'dedi.

Ruhani, İran ulusunun on yıllardır ABD'ye karşı düşmanlığının ardından bugün yaptıklarından başka bir beklentisinin olmadığını belirterek'bu millet, yaptırımlara istemeden eşlik eden ülkelerin ABD'nin insanlık karşıtı eylemlerine katılmasını beklemiyor'diye belirtti.

Cumhurbaşkanı, İran halkının haklarını gerçekleştirmek için Dışişleri Bakanlığı ve hükümetin yasal kurumları ve Merkez Bankası da dahil olmak üzere ilgili kurumlarca alınan etkin önlemlere değinerek, ülkenin bloke döviz rezervlerinin serbest bırakılması için daha kapsamlı ve daha kapsamlı çabalar çağrısında bulundu'ifadesini kullandı.